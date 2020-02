Pradè nel pre: “Non ricordo un mercato con così tanti investimenti per presente e futuro. Rinnovi? Il prossimo è Vlahovic”

Parola a Daniele Pradè nel pre-partita di Juventus-Fiorentina ai microfoni di DAZN:

Sul mercato abbiamo preso calciatori utili per presente ma anche per il futuro. Vogliamo costruire mattone per mattone una squadra per essere competitivi. Commisso sta facendo un lavoro egregio: non ricordo un mercato a memoria in cui si investe così tanto e speriamo di ripagare sul campo la crescita. Dobbiamo lavorare su tante cose, il tema rinnovi lo abbiamo già portato molto avanti. L’unico contratto da sistemare, anche se è ancora lungo e c’è molto tempo, è quello di Vlahovic.