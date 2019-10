Pradè nel pre: “L’ambizione non ci manca, Firenze ha ritrovato l’entusiasmo e l’ambizione”

A pochi minuti da Brescia-Fiorentina parla anche Daniele Pradè, DS viola:

Non eravamo preoccupati dell’inizio in salita, avevamo giocato comunque bene con Napoli e Genoa. Stasera mi aspetto un match difficilissimo contro una squadra forte e con entusiasmo. Speriamo di proseguire su una linea positiva. Obiettivo? Abbiamo bisogno di tempo, questo è un anno di transizione e ovviamo capire cosa fare da grandi. Però l’ambizione non manca. Firenze ha ritrovato l’entusiasmo ed è merito dei tifosi e del Presidente Commisso.