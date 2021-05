Pradè: “Milenkovic è stato interpretato male, non ha detto che andrà via”

L'intervento del d.s. gigliato sul difensore serbo prima di Fiorentina-Lazio

Daniele Pradè a Dazn: "L'intervista di Milenkovic è stata interpretata male, lui non ha assolutamente detto di voler andare via, come non lo ha detto a noi nonostante l'anno che gli manca alla scadenza. Nikola è un professionista serio, ci teneva soltanto a ringraziare Firenze per la crescita che lui ha avuto come uomo e calciatore in questa città".