Pradè: “Mercato? Se ci aiutate a trovare un attaccante… Parleremo con Cutrone, Chiesa…”

Il ds viola Daniele Pradè ha parlato a Sky Sport prima di Juventus-Fiorentina: “È una situazione molto difficile, ma dobbiamo accertarla e combattere, essendo meno belli. Veniamo da due partite contro squadre, prendiamo quanto di buono fatto e vogliamo una prestazione maschia, da Fiorentina, in una partita speciale. Chiesa? Non ho avuto modo di incontrarlo, in bocca al lupo per la sua carriera, che faccia alla grande a partire dalla prossima partita. Mercato? Se ci aiutate a trovare un attaccante sono il primo a prenderlo… Con Cutrone stiamo parlando, vuole giocare sempre e soffre se non lo fa, con il suo agente parleremo in maniera serena per capire la soluzione migliore per lui e per noi”.