Pradè: “La vittoria ci ha dato serenità, ora ci aspettiamo di continuare su questa strada”

Il ds viola Daniele Pradè ha parlato a Sky Sport prima di Milan-Fiorentina: “Serve una prestazione convincente, certamente vincere aiuta a vincere, ci aspettiamo di continuare su questa strada. La vittoria ci ha dato serenità. Oggi giochiamo in questo stadio meraviglioso. Noi e Milan siamo in costruzione e ci prepariamo per diventare grandissime squadre. Le difficoltà erano solo i risultati, la squadra ha espresso calcio fin dalla prima giornata, adesso stiamo trovandoci dopo un mese che lavoriamo insieme con una squadra tutta nuova. Chiesa-Ribery? Mi piace e ci piace, sono forti e speriamo che interpretino bene anche questa partita”.