Pradè: “Ecco quanti giocatori mancano per completare la squadra”. Su Ribery…

Ecco le parole di Daniele Pradè, d.s. gigliato, a Sky Sport:

Franck Ribery viene qui portando tante cose: entusiasmo, un’identità importante, ma anche e soprattutto voglia di vincere. Sarà un punto di riferimento in una squadra giovane. L’arrivo di Cristiano Ronaldo lo scorso anno ha aperto un percorso. Il mercato? Da lunedì può succedere di tutto, l’obiettivo è accontentare tutte le componenti: presidente, mister, tifosi. Raphinha e Bonifazi? Sono giocatori interessanti, come lo sono altri. Ci mancano un paio di giocatori per completare la rosa, ricordiamoci comunque che per noi, questo, sarà un anno di transizione.