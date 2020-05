Pradè: “Da oggi si torna alla normalità. I ragazzi hanno voglia di ricominciare”

La Fiorentina cerca di tornare alla normalità. Lo ha spiegato il ds viola, Daniele Pradè, alla Domenica Sportiva: “Da oggi la squadra starà tutta insieme in campo, si potranno fare allenamenti normali e partitelle. Cerchiamo di tornare alla normalità ma dobbiamo essere bravi a far capire ai ragazzi che vogliamo tutelare la loro salute. Come dirigenti, noi dobbiamo motivarli, anche se tutti hanno voglia di ricominciare e tornare a fare il loro mestiere. Protocollo? Va trovata una via comune, come ci chiede tutto il paese”.