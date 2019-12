Pradè consiglia i giovani: “La cultura è fondamentale”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato dal palco durante la festa di Natale del settore giovanile viola al Tuscany Hall:

Prima di tutto la cultura. Ragazzi, dovete studiare. La cultura è alla base della vita e di quello che diventerete. Auguro a tutti di diventare calciatori fortissimi, ma soprattutto di essere soddisfatti di voi stessi. Divertitevi in campo: rovesciate, colpi di tacco, di testa. Non abbiate ansie. Non dovete diventare per forza calciatori. Io non lo sono diventato, sono diventato direttore sportive con l’album delle figurine. Era la cosa che volevo di più. Ai genitori dico non di mettere ansia ai vostri figli. Non rompete le scatole, fateli divertire, col cuore.