Pradè: “Complimenti a Montella, quanto a gioco meglio di così è impossibile. Ribery, non solo marketing…”

Daniele Pradè aggiunge la propria voce a quelle del postpartita, parlando a Radio Bruno:

“L’amaro in bocca rimane, dieci angoli a zero, possesso palla superiore… Però rimane l’aver mosso la classifica e la crescita della squadra. Abbiamo cambiato 18 giocatori e oggi il modulo, mettendo sotto la squadra più forte d’Italia. Sotto il profilo del gioco meglio di così è impossibile, mancata la vittoria. Castrovilli ha fatto una grande gara, ma complessivamente il nostro percorso passa anche da tutti gli altri giovani, persino Brancolini, un 2002. Chiediamo pazienza, è un percorso che vogliamo fare insieme.

Tifosi? L’affluenza ci inorgoglisce, ci fa piacere. Nel tempo otterremo grandi risultati, la proprietà è forte e ha voglia di fare: centro sportivo, stadio… Tutti avevate messo Ribery come un’operazione di marketing ma non è così, il suo arrivo aiuterà molto il calcio italiano. Complimenti a Pezzella e Caceres, che sono andati subito in campo. Montella ha avuto solo un giorno per lavorare con tutti, chi l’ha messo in dubbio?”