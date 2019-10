Pradè: “Ci teniamo la striscia positiva e la porta inviolata. Chiesa non ha simulato”

Il DS viola Daniele Pradè ha parlato in zona mista dopo Brescia-Fiorentina 0-0:

Non abbiamo preso gol e continuiamo una striscia importante senza sconfitte. Potevamo vincere ma avevamo di fronte un avversario coriaceo e forte fisicamente. Abbiamo fatto il nostro gioco e quando sono calati in campo c’eravamo solo noi. Ci prendiamo la striscia positiva e la porta inviolata. Dobbiamo crescere di partita in partita e siamo sempre stati molto chiari sull’ambizione in un anno di transizione. Castrovilli e Tonali sono due calciatori che possono essere il futuro del calcio italiano. Chiesa? Spero che non sia ancora vittima di tanti pregiudizi, stasera non ha simulato ed è solo scivolato.