Pradè: “Che sia la svolta per chiudere al meglio. Non meritiamo la classifica attuale”

Di seguito le parole di Daniele Pradè ai media ufficiali della Fiorentina dopo la vittoria di stasera:

Vittoria che dà ossigeno, spero sia la svolta per un ottimo finale di campionato, ma dovevamo chiuderla prima, uccidere prima la partita. I ragazzi comunque hanno fatto una gran prestazione, lottato su ogni palla e messo voglia e sacrificio, sono contento per loro, per Cutrone, per Duncan, per tutti. Per Terracciano, che si è fatto trovare pronto, un professionista serio. Partita ostica, contro una squadra fisica; noi abbiamo dimostrato di non meritare la classifica che abbiamo. Sono partite che ti fanno crescere come squadra. Adesso dobbiamo valutare Ribery e fare a meno di pezzella, ma punteremo sempre alla vittoria.