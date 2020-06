Pradè: “Amo Firenze, sogno un trofeo per questo club. Il prossimo anno…”

Daniele Pradè ha rilasciato un’intervista al Brivido Sportivo, settimanale incentrato sul mondo viola. Ecco le sue parole:

Nel mio primo ciclo la Fiorentina ha vissuto grandi momenti: il bel gioco, il raggiungimento delle semifinali in Europa League e della finale in Coppa Italia. E poi la splendida cavalcata della prima stagione ed il 4-2 alla Juve, tanta roba… Avevamo portato a Firenze giocatori importanti, che hanno fatto la storia di questo club. Quindi, se penso al futuro ed a questo nuovo ciclo, sogno di portare a Firenze quello che mi è sfuggito la prima volta: un trofeo. Commisso? Una persona fantastica ed un lavoratore instancabile, se in città si respira un’aria frizzante è grazie a lui. C’è grande entusiasmo e lo vedo in società ogni giorno, c’è tanta voglia di fare. Il prossimo anno vogliamo stare stabilmente nella parte sinistra della classifica, il presidente vuol lottare per le posizioni che contano e dobbiamo accontentarlo. Ribery? Il giorno della sua presentazione mi sono emozionato, adesso la maglia viola può essere un punto di arrivo anche per i grandissimi campioni e lui ne è la prova. Vivere a Firenze è fantastico, ha tutto e trasuda cultura in ogni suo angolo, è una città meravigliosa e ormai la conosco bene.