Pradè amareggiato: “Per gli arbitri su Sottil non era fallo. Ribery? Bene che sia arrabbiato”

Nella zona mista del Franchi è intervenuto, con amarezza, il ds viola Daniele Pradè, che ha commentato l’episodio che ha deciso la partita: “Per noi è punizione netta su Sottil, non capisco perché Guida non sia andato al Var. Detto questo la Fiorentina non ha demeritato, abbiamo avuto le nostre occasioni e abbiamo perso la partita per un episodio. Per gli arbitri non è stato fallo, ed è stato così anche per la Var”.

Sul match: “Siamo convinti che ora chi ha giocato di meno ci darà una mano, ma siamo amareggiati perché la partita era finita e il nostro stato d’animo è molto basso. Caceres e Lirola? Dobbiamo aspettare, sono tutti e due infortuni ai flessori, e per mercoledì non saranno disponibili. Ribery arrabbiato? Non ci ho ancora parlato, se è arrabbiato mi fa piacere, i campioni vogliono restare in campo. La Lazio sono cinque anni che sta insieme, noi da cinque partite. Con calma e pazienza e capire quest’anno quel che servirà per migliorarci diventeremo una competitor per l’Europa”.