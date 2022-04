Pordenone, prima gioia per Lovisa: sblocca la gara col Cosenza

Primo gol stagionale per un baby viola attualmente in prestito al Pordenone nella sfida contro il Cosenza di Serie B

Il giovane ex centrocampista della Primavera della Fiorentina, attualmente in prestito al Pordenone, Alessandro Lovisa, è andato a segno nella sfida contro il Cosenza in Serie B [LEGGI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B]. Il ViP ha trovato il gol con una conclusione di prima dopo un bell'inserimento in area. Per Lovisa, si tratta della prima rete in stagione. La gara è poi terminata 3-1 in favore dei calabresi. Curiosità: è andato in rete anche Camporese, ex Viola che fino a gennaio era in forza proprio al Pordenone.