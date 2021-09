Pontello: “Maradona e Van Basten rimpianti, ma il più vicino fu Rummenigge”

Fra trattative sfumate e la genesi di una delle Fiorentine più amate di sempre

"L'acquisto della Fiorentina? Mio padre voleva fare qualcosa per Firenze, quella fu una bellissima pazzia. Io accettai di fare il presidente nonostante i miei impegni in Australia perché a lui non si poteva dire di no. Ricordi? Ne ho tanti. L'importante è tenere stretti i belli e dimenticarsi i brutti. Rimpianti per giocatori non arrivati? Maradona è tra questi, andai a vederlo quando ancora giocava in Argentina. Poi avevamo quasi preso Van Basten, ma il più vicino di tutti è stato Rummenigge. Bertoni e non Kempes? Io ero in Australia, non so perché non venne il secondo ma non è andata affatto male. De Sisti allenatore? L'idea venne a Tito Corsi in un momento in cui la squadra stava andando male. Serviva un nome che ci riavvicinasse alla città e ai tifosi".