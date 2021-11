Pontello: “È la Fiorentina di Italiano. Vlahovic-Batistuta? Niente paragoni”

Il pensiero dell'ex presidente viola

Pioli? Sono molto amico di Stefano e ogni settimana gli faccio l'in bocca al lupo via messaggio, lui mi risponde che gli porto bene, la scorsa settimana non gli ho scritto (ride, ndr). Vlahovic? M'impressiona che sa sempre dov'è la porta quando tira, anche quando non la veda in maniera nitida. Ma niente paragoni con Batistuta, sono epoche diverse, cambiano molte cose nel corso del tempo".