Polverosi: “Commisso? Ecco l’Erdogan del calcio italiano. Gattuso? Pelle d’oca”

Polverosi duro sul patron viola

Il giornalista de Il corriere dello SportAlberto Polverosi ha detto la sua ai microfoni di Tmw sulla conferenza odierna del presidente della Fiorentina: "Ascoltando il monologo di Commisso, ho pensato subito che abbiamo trovato l'Erdogan del calcio italiano. Mancava qualcuno con quella statura morale e politica. Commisso ha difeso sé stesso e ha attaccato tutti gli altri. Francamente, comunque, a me non ha impressionato tanto, il patron viola dice questo da un anno e mezzo. Mi pare che di calcio ci sia ben poco. Dice che la stampa fa schifo, questo è il suo punto di vista. Però dice che ha cacciato Iachini perché ha ceduto alle pressioni della stampa. E' una cosa che trovo assurda: se lo ritiene così bravo, perché non lo conferma? Se penso a Gattuso mi viene la pelle d'oca per lui, che dice sempre ciò che pensa. Non so in questo clima di assolutismo quanto sia funzionale. Avessi i soldi, la prenderei io la Fiorentina con una gestione che sarebbe più aderente ai principi tecnici rispetto ad ora. E' importante che Commisso chiarisca la dimensione, dove vuol portare la squadra. Manca la capacità di dire che qualcosa è stato sbagliato e se non c'è autocritica vedo un futuro grigio".