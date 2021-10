Poesio: “Vlahovic serve alla Fiorentina, ma anche viceversa. Qui gioca sicuro”

La considerazione su Vlahovic, che in realtà non avrebbe tutto questo interesse a lasciare subito la Fiorentina

"Spero di vedere una Fiorentina pimpante, non è semplice mantenere certi ritmi se non si ha la qualità e la quantità di certe squadre in panchina. Italiano non è un Paulo Sousa, aveva fatto una richiesta e non è stato accontentato, eppure il suo talento emerge comunque. L'appetito però viene mangiando, e nel momento in cui dimostra di saper sfruttare al meglio quello che ha allora potrebbe avere più voce in capitolo. Vlahovic: che interesse ha ad andare via a gennaio? Ognuno cerca di tirare acqua al proprio mulino, e allora credo che lui vorrà aspettare di poter andare via con una trattativa più facile. A meno che una grandissima squadra non si trovi in emergenza e abbia bisogno di lui. A Firenze gioca per forza, e segna pure, sebbene per ora solo da fermo. Vlahovic serve alla Fiorentina, la Fiorentina serve a Vlahovic".