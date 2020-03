Poesio: “Sulla Serie A ci sono troppe persone che devono decidere. Gesto Ronaldo? Poteva risparmiarselo.”

Ernesto Poesio, firma del Corriere Fiorentino, ha parlato così al Pentasport di Radio Bruno

Sull’eventuale proseguimento della Serie A ci sono troppe entità che devono decidere, e come spesso succede in Italia è un grande problema perchè si cerca sempre di favorire i propri interessi. Giusto fermarsi e se non ci saranno le condizioni per concludere il campionato in modo regolare è giusto chiudere tutto. Gesto Ronaldo ? E’ sembrato un voler irridere una misura che forse ha considerat0 troppo eccessiva, avrebbe potuto risparmiarsela come l’esultanza collettiva di tutta la squadra dopo il gol di Dybala. Fiorentina? La squadra dovrà essere preparata ad un’eventuale sprint finale di Aprile-Maggio, saranno indispensabili tutti i componenti della rosa. Sarà una sorta di preparazione estiva dove sarà possibile valutare a pieno il lavoro che svolgerà Beppe Iachini.