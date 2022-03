Poesio: “Franchi? Mantenuta identità, progetto rispettoso. Su reazioni ACF…”

Il commento del giornalista sul progetto vincitore per la ristrutturazione dello stadio di Campo di Marte

"Progetto Franchi? Si va ad eliminare il parcheggione del viale Maradona e lo skate park che viene spostato. E’ una zona che andava razionalizzata da tempo quella di Campo di Marte. Per quanto riguarda lo stadio a me non è dispiaciuto, mi sembra molto rispettoso del Franchi stesso. Credo che però questo progetto vada valutato in base ai vincoli esistenti e sul fatto che si sia scelto di continuare sul Franchi anziché andare su uno stadio completamente nuovo che sarebbe stato totalmente diverso. In questo caso viene mantenuta l’identità del Franchi che rimarrà riconoscibile. In questo momento storico gli stadi europei si assomigliano molto. Fiorentina? Indubbiamente durante la presentazione, quando Joe Barone è salito sul palco non ha accennato niente sullo Stadio né sul comune. L’impressione di una distanza è apparsa abbastanza chiara. Confermata dal grande silenzio della Fiorentina di questi giorni. E’ chiaro che loro aspetteranno i dettagli, la situazione legata agli aspetti commerciali ecc… Ma il pensiero del Presidente Commisso sulla riqualificazione dello stadio mi sembra sia chiaro. Il Franchi è la casa della Fiorentina da almeno 100 anni e al momento non ce ne sono altre."