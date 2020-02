Pochesci difende Commisso: “Ha detto delle verità che nel calcio non si possono dire”

L’allenatore Sandro Pochesci ha parlato ai microfoni di TMW Radio commentando gli episodi avvenuti in Juve-Fiorentina:

Commisso? Ha detto delle verità che nel calcio non si possono dire. Ha ragione perché non è calcio di rigore. Quello che ha detto è tutto vero. Se lo dice un addetto ai lavori, alla fine nessuno può parlare. La Juve non ha bisogno di quei ‘favori’. E’ quello che pensano tutti. Era una bellissima partita, quell’errore non ci deve stare. Nel dubbio, anche al Var ora si sbagliano?