Player of the Year: la Fiorentina apre le votazioni… Senza distinzioni di genere

Franck Ribery, Federico Chiesa, Gaetano Castrovilli e… Alia Guagni. Bel segnale della Fiorentina, che apre le votazioni per il miglior giocatore dell’anno includendo maschile e femminile in un’unica tornata. Tre nomi per gli uomini, uno solo per le donne, ma la gara è aperta, soprattutto tenendo conto del momento di crisi attraversato dai viola. Per votare è necessario accedere ad Instagram, raggiungere il post che vi riportiamo qua sotto (completo di video riassuntivo delle migliori giocate di ciascuno) e commentare con il nome del giocatore preferito.