Pizarro: “Vlahovic? Firenze merita di tenerlo. Commisso ancora inesperto”

Le parole del Pek, che si augura che la Fiorentina tenga Vlahovic e spera nel rilancio di Pulgar dopo l'ottima Copa America

Radio Bruno ha raggiunto l'ex calciatore viola David Pizarro : queste le sue parole sulla Fiorentina, in vista della stagione e degli ultimi giorni di mercato: "Sto finendo la prima parte del corso da allenatore e poi farò il master, quindi resterò in Italia per un po' e mi divido tra Roma e Firenze. Quest'anno mi aspetto una Serie A più equilibrata, ci sono tanti allenatori bravi che sanno fare il loro lavoro anche se il mercato non è stato dei più produttivi a livello generale. Italiano ? Ha fatto un grandissimo lavoro l'anno scorso, salvando una squadra che sembrava dovesse retrocedere. Certo, non è facile allenare la Fiorentina. Mi auguro per la gente di Firenze, a cui tengo tanto, che possa iniziare qualcosa di importante. La "mia" Fiorentina? Con Montella abbiamo fatto tre grandi anni, purtroppo c'erano meno posti per la Champions rispetto a oggi, ma ci siamo divertiti, abbiamo girato per l'Europa ed è stato un orgoglio rappresentare la Fiorentina con un calcio che piaceva".

"Pulgar? Questa estate ha fatto un'ottima Copa America, può replicare quel rendimento anche in maglia viola, mi aspetto un Erick protagonista e che prenda in mano la squadra come fa un regista: far girare i propri compagni. La perdita di Vlahovic? E' complicato rinunciare a 70 milioni, sarebbe un colpo duro per Italiano che per la piazza. Il ragazzo può crescere ancora e Firenze se lo può permettere, mi auguro che resti perché farà la differenza. E' un momento complicato per chi lavora nel mercato, sono convinto che Vlahovic possa costare ancora di più. Come si può trattenere i migliori? Ai miei tempi ogni squadra aveva i suoi due/tre campioni che le società tenevano, le big a livello di potere fanno la differenza: le difficoltà della Fiorentina mi lasciano perplesso per il fatto che la Fiorentina sia una piazza importante. Commisso? Mi aspettavo di più, l'Italia è complicata per fare calcio. E' ancora inesperto, ma il Centro Sportivo è già una grande cosa e sono ottimista su quello che potrà fare. Roma-Fiorentina? Ho visto l'ultima amichevole dei giallorossi, sono felice per il ritorno di Zaniolo ma come tutte le prime gare del campionato scopriremo i valori perché è ancora presto per dare giudizi. La Fiorentina può fare la sua partita perché la Roma ha le sue problematiche in difesa".