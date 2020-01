Pizarro: “Veretout mi piace, anche per il mio passato viola. G. Mancini? L’ho conosciuto alla Fiorentina”

L’ex centrocampista di Fiorentina e Roma David Pizarro ha rilasciato oggi un’intervista ai microfoni di ReteSport, emittente romana. Un sunto delle sue parole:

La Roma di Pallotta? Quando sono andato via mi dissero che era ora di vincere. Invece si gioca sempre e solo per un posto in Champions League e mi dispiace. La Roma merita di più. Merita di vincere quel maledetto scudetto che io ho solo sfiorato. Mi sono levato delle soddisfazioni alla Roma. Sono Sudamericano e arrivavo nella Capitale d’Italia che volevo vincere. Ci sono andato vicino ma purtroppo la fortuna non ha girato dalla nostra. Difensori? Mancini sa impostare e gli piace farlo. L’ho conosciuto che era un ragazzino alla Fiorentina. Era già alto, di fianco a me non ci vuole molto (ride ndr.). Veretout? E’ uno dei giocatori che mi piace di più, anche per il mio passato alla Fiorentina.