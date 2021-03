Pizarro, nuova avventura. Parteciperà ad un torneo di…padel!

L’indimenticato centrocampista che ha vestito la maglia della Fiorentina, David Pizarro, è pronto per una nuova e curiosa esperienza. Il cileno, che ha attaccato gli scarpini al chiodo già da qualche anno prende in mano la racchetta e parteciperà al prossimo torneo Coppa dei Club MSP di padel, che prenderà il via nel week-end. Secondo quanto spiega l’edizione romana de Il Corriere della Sera, al torneo parteciperanno 115 squadre (Elite e Amatori) per un totale di oltre 2.000 tra atleti e atlete. La fase a gironi durerà fino all’11 aprile, poi le finali regionali e nazionali. L’ex Fiorentina difenderà i colori del Sol Padel.

