Più che “fast”, è corsa contro il tempo: le tappe previste e la spinta di Commisso

Il motto è sempre quello ed è anche stampato sui teloni del cantiere del centro sportivo: “fast, fast, fast”. Rocco Commisso ha fretta e vuole bruciare i tempi per la realizzazione del progetto presentato oggi. La tabella di marcia, seguendo tutti gli iter amministrativi del caso, prevede l’inizio dei lavori più grossi a settembre 2020. Ma il presidente della Fiorentina spinge per anticipare questa scadenza e il sindaco di Bagno a Ripoli ha promesso impegno (LEGGI QUI). “Siamo fiduciosi che si possa iniziare già a giugno” ha rincarato la dose l’architetto Casamonti, responsabile dei lavori. A quando l’inaugurazione? “Settembre 2021” ha sentenziato Commisso, senza che nessuno in sala osasse contraddirlo. Appena 12-15 mesi di lavori, dunque, per un progetto enorme e un investimento complessivo stimato in circa 70 milioni. Più che “fast” insomma: se tutto andrà come annunciato sarebbero numeri da record, almeno per gli standard italiani. IL MESSAGGIO DI ROCCO A NARDELLA: “SPERO CHE ABBIA CAPITO…”