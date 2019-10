Domani sera alle 19.00 la Fiorentina sfiderà in amichevole la Pistoiese allenata dall’ex Giuseppe Pancaro. Il sito ufficiale del club arancione riporta alcune sue dichiarazioni:

Ho ricordi bellissimi della mia stagione alla Fiorentina. Fu un anno positivo per la squadra, centrammo la qualificazione alla Champions League. Avevo un bellissimo rapporto con tutti coloro che frequentavano lo spogliatoio. Mio figlio Riccardo è nato a Firenze proprio in quella stagione. Ero a fine carriera, ma son convinto di aver dato il mio contributo. Giocai poco, scalpitava il giovane Pasqual. L’amichevole? Sarà un piacere per noi misurarsi con una avversaria così importante ed un onore e un piacere per tutti disputare una amichevole di questo livello.