Pistocchi si sbilancia: “Paquetà e Amrabat, che giocatori”. Su Nicchi…

Il giornalista Mediaset Maurizio Pistocchi è stato ospite della trasmissione 30o minuto condotta da Simon Pagnini. Ecco le sue parole più interessanti in ottica Fiorentina, ma non solo.

Commisso

Era ora che a Firenze ci fosse un progetto di calcio serio e questo non si fa cambiando l’allenatore quasi tutti gli anni. Se Commisso sarà ben consigliato farà una bella Fiorentina perché ha molte possibilità economiche. Mi sono meravigliato che dopo il suo arrivo a Firenze Montella sia stato confermato dopo un’annata disastrosa. Secondo me una proprietà nuova deve affidarsi a gente nuova come fece Berlusconi quando prese il Milan. Sostituì Liedholm con un semi sconosciuto Sacchi.

Paqueta e Nainggolan

Paqueta lo conosco molto bene perché lo avevo consigliato io a Mirabelli. E’ stato impiegato male, è un giocatore ideale per un centrocampo a tre per fare la mezzala. E’ un ragazzo serio, ha giocato poco in un Milan in cui si sono scontrate diverse idee e quasi sempre confuse. Nainggolan è un grande giocatore ma non altrettanto un grande professionista, è da prendere così nel bene e nel male. Se avesse avuto nella testa solamente il calcio sarebbe stato uno dei più forti centrocampisti del mondo. Sa far tutto e lo fa bene. Certo che se a Firenze arrivassero questi due giocatori la Fiorentina farebbe un salto notevolissimo

Amrabat

E’ fortissimo, l’ho seguito molto e posso dire che sta facendo un grande campionato, fisicamente sta bene, fa pressing e costruisce gioco, a centrocampo può giocare sia centrale che come mezzala.

Tonali

Tonali è un giocatore raro, un predestinato, è riuscito ad essere subito protagonista in Serie A. Credo che sia capace di ricoprire più ruoli a cemtrocampo, non solo il regista. Tutti lo hanno paragonato a Pirlo, ma sono giocatori diversi. Tonali ha più forza, Pirlo aveva più tecnica e mi dicono che l’Inter sia molto avanti nella trattativa per cui venderà Brozovic.

Nicchi