Pistocchi schiettissimo: “Barone e Pradè dilettanti. Mi spiace per Antognoni”

L'ex moviolista senza peli sulla lingua a Lady radio

Il primo problema che ha la Fiorentina è quello della classe dirigente. Commisso non ha grandi responsabilità se non quella della scelta sbagliata dei suoi collaboratori. I Viola hanno cambiato diversi tecnici con campagne acquisti condite da parametri zero e doppioni, come Pulgar e Amrabat. A Firenze serve una dirigenza più preparata. Non c'è un progetto. Penso che i dirigenti, Barone e Pradè siano dilettanti. Mi spiace che se ne vada Antognoni. Dovrebbe restare con un ruolo di maggiore responsabilità. Vorrei che pagasse chi ha sbagliato tutto. Gattuso? Se ci sono state richieste troppo esose allora la Fiorentina ha agito bene. Però lo doveva sapere prima. Bisogna ribellarsi a queste cose, ma dovevano essere più accorti.