Pistocchi: “Parole di Nicchi gravissime. Concessi rigori che non stanno né in cielo, né in terra”

Il giornalista di Sport Mediaset, Maurizio Pistocchi, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

La difficoltà più grossa è accettare, da parte degli arbitri, la tecnologia, la cui gestione è un problema. Nel primo anno la tecnologia ha funzionato bene, ma oggi vengono concessi rigori che non stanno né in cielo, né in terra. Il terzo protocollo ha consentito agli arbitri di decidere in autonomia. Il regolamento del gioco del calcio dovrebbe essere come il codice della strada. Le parole di Nicchi sono gravissime. Non può parlare come se rappresentasse un corpo estraneo.