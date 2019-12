Pisanu: “Fiorentina, troppe aspettative. Pulgar è sotto pressione, per questo rende meno”

Andrea Pisanu, ex giocatore fra le altre di Parma e Bologna, oggi è assistente tecnico del Balzan a Malta. Nel corso di un’intervista a TMW, Pisanu ha parlato anche della Fiorentina:

Aspettative troppo grandi, forse non c’è stata troppa chiarezza sugli obiettivi. Si è pensato di aver colmato il gap con alcune grandi e i risultati positivi all’inizio hanno fatto pensare bene. La Fiorentina è una squadra importante, trovarsi in quella zona di classifica non è mai facile ma la squadra saprà uscirne. Pulgar? A Bologna aveva fatto bene, a Firenze son aumentate le pressioni. E’ stato pagato tanto, normale che la gente si aspetti molto. Lui ha qualità, è un giocatore di valore. Un giocatore sotto pressione rende meno di quanto potrebbe.