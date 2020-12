Pirlo: “Grande amaro in bocca, brutta battuta d’arresto per noi”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in sala stampa dopo la sconfitta contro la Fiorentina:

“Questa partita lascia grande amaro in bocca, volevamo finire con una vittoria. L’abbiamo approcciata male fin dai primi minuti, non da squadra che vuole vincere. Gli episodi devono anche girare a favore, invece è stato tutto il contrario. Squadra? Molto competitiva, anche se una serata storta può capitare. Dalla ripresa lavoreremo con grande voglia e determinazione. Episodi? Anche i giocatori possono arrabbiarsi, dall’inizio non ci girano gli episodi e le immagini sono sotto gli occhi di tutti. Questa è una battuta d’arresto che ci farà migliorare. Avevamo la testa già alle vacanze, e questo non deve succedere, soprattutto in un momento così delicato”.