Pioli il Normal One: domani sera la sfida del cuore contro la Fiorentina

Repubblica in edicola oggi si sofferma sul ritorno a Firenze di Stefano Pioli. L’allenatore del Milan, ed ex viola, domani proverà forti emozioni tornando al Franchi. Non solo la curva Fiesole, tutto il pubblico lo saluterà con un applauso. Lui che ha saputo mantenere unito lo spogliatoio dopo la scomparsa di Davide Astori e che aveva conquistato la semifinale di Coppa Italia prima di dimettersi. Domani sera sfiderà l’ex compagno Iachini, entrambi si giocano la permanenza sulla panchina attuale.