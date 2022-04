Pioli: “Da qui alla fine vogliamo vincerle tutte”. Contro la Fiorentina l’1 maggio

Il tecnico rossonero ha parlato alla vigilia del derby di Coppa Italia

Giornata di vigilia in casa Milan, con la testa al derby di Coppa Italia in programma domani sera ma anche a quanto sta succedendo in società. Intanto, in conferenza stampa, Stefano Pioli ha detto: "Indipendentemente da come andrà domani, il campionato è un'altra storia. La gara contro l'Inter può darci intanto una finale, da qui a fine stagione dobbiamo provare a vincere tutte le partite che mancano". Il Milan dovrà affrontare la Fiorentina il prossimo 1 maggio (anticipi o posticipi permettendo).