Pin: “Venuti adesso è preferibile a Biraghi. Ce la giochiamo con tutti”

L’ex viola Celeste Pin è intervenuto a Lady Radio. Questo il suo commento sulla Fiorentina:

Sabato sembrava l’ultima spiaggia, ma la verità è che la Fiorentina può giocarsela con tutti sulla carta. L’alternarsi dei risultati dice che il Milan è secondo e la Fiorentina è tredicesima, ma sono convinto che domenica sarà una partita alla pari. In questo momento l’operaio Venuti è preferibile a Biraghi, il calcio funziona così. Prandelli sarà capace di mettere in campo una squadra capace di non concedere troppo agli avversari. Gli incontri nella zona calda? Non li guardo, guardo Fiorentina-Milan, che è una partita fondamentale per la crescita di questo gruppo. Si dice che certe partite si preparano da sole, io sono curioso di vedere come reagiranno dopo la vittoria di Benevento.