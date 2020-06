Pin: “Ribery unico. Tonali? Sarei felicissimo, non c’è qualità dai tempi di Pizarro”

Celeste Pin, storico ex viola, ha parlato oggi a Lady Radio. Ecco alcune delle sue parole:

“Non saprei dire se Sandro Tonali arriverà o meno, ma in quel ruolo ce ne sono pochi come lui. Nel caso in cui venisse a Firenze sarei felicissimo, l’ultimo regista che ha dato lezioni di calcio è stato Pizarro. Da un po’ di tempo non vediamo qualità e Tonali sbaglia poco. Ribery? Un giocatore unico, i giovani devono prendere esempio da professionisti così”.