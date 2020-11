L’ex viola Celeste Pin ha parlato a Lady Radio del momento della Fiorentina:

A Parma sabato è la partita della vita per la Fiorentina: si va per vincere, punto e basta. La questione allenatore invece è una conseguenza. I giocatori in campo devono andare per vincere, a Roma non è successo. Avevano un atteggiamento molto simile a quello di Cesena. Modulo? Col 3-5-2 la squadra non rende, credo che Beppe debba rivederlo, a Parma andrei con il 4-2-3-1.