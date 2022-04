Pin: “A Napoli con due risultati su tre. Igor ha una cosa in più di Quarta”

Con Igor la difesa della Fiorentina ha fatto un salto di qualità importante

"Il Napoli è a tutti gli effetti una pretendente allo scudetto, secondo me la meglio attrezzata delle tre. Non dimentichiamoci però che la Fiorentina ha già vinto in Campania, e per giunta dopo una sonora batosta a Torino. Credo che i viola abbiano due risultati su tre, a differenza del Napoli che non può permettersi di perdere punti. Nemmeno una sconfitta metterebbe poi così tanto in crisi l'ambiente gigliato, con una prestazione convincente si torna a casa tranquilli. Igor? In più di Quarta ha che non va in tilt una volta a partita. Quarta lo terrei, le qualità non mancano".