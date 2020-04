Pin: “A fine anni ’80 Rialti mi telefonava a casa la sera. Chiesa? Trampolino di rilancio”

Celeste Pin, ex difensore viola, ha parlato a Radio Sportiva:

Ciccio Rialti? L’ho conosciuto che avevo 21 anni, ero appena arrivato a Firenze. L’ho sempre frequentato e ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui. Un giornalista mai banale e preparato. Quando giocavo nella Fiorentina, alla fine degli anni ’80, mi chiamava la sera a casa. Prima c’era più un rapporto umano, ora è tutto più schematico, il calcio è cambiato molto in questi anni. Attualità? L’arrivo di Commisso ha cambiato la strategia della società. Mi auguro che, nonostante ora tutto sia più complicato per la situazione che stiamo vivendo, che le idee non siano cambiate. Chiesa? Mi auguro possa rimanere alla Fiorentina. Potrebbe essere il punto di partenza per far tornare il club viola competitivo in poco tempo.