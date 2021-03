Pierguidi: “Terrei Prandelli in società. Stadio? Ora pensiamo a vincere”

Michele Pierguidi, presidente del quartiere 2 e del calcio storico e ora nuovo consigliere speciale alle tradizioni popolari del comune di Firenze, è intervenuto a Radio Bruno nel corso di A Pranzo col Pentasport:

Stadio? Pensiamo a vincere qualche partita in più, ce n’è bisogno. Prandelli è un uomo straordinario, sta attraversando un momento particolare. È tornato per amore accettando il contratto fino a giugno. Questa squadra ha problemi a prescindere dall’allenatore, io lo vorrei in società anche con un altro ruolo perché c’è bisogno di gente come lui. Calcio storico? Si giocherà se ci saranno le possibilità. Piazza Signoria? Se non ci saranno tribune si potrà fare lì ma ancora nulla è deciso.