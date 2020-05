Michele Pierguidi, presidente delQuartiere 2 , è intervenuto ai micofoni di Lady Radio sulla questione stadio:

Il progetto che Commisso ha portato alla Soprintendenza era dell’architetto Casamonti eprevedeva un restyling che riguardava il 40% dello stadio Franchi. Da progetto diverse cose sarebbero rimaste così come sono oggi, tra cui le scale elicoidali e la Torre di Maratona. Altre invece sarebbero cambiate, come le due curve. Penso vada fatta una legge che preveda modifiche a diverse strutture, altrimenti mi sembra inutile farla. Il Quartiere 2 vuole un Franchi nuovo, non ci interessa un rudere vecchio che nessuno verrà mai a vedere. Perdere l’occasione che offre Commisso di rinnovare e rendere attuale il Franchi, senza cementificare altre aree e senza allontanare la Fiorentina da Firenze, è pura follia. La Fiorentina ha bisogno di un nuovo stadio, ma Firenze invece ha bisogno di un nuovo Franchi. Nel progetto di Casamonti è previsto un parcheggio sotterraneo con una grande area commerciale realizzabile con l’avvicinamento delle due curve.