Pieraccioni: “Commisso? La persona giusta al momento giusto. E oltre allo stadio…”

Il noto attore e regista fiorentino Leonardo Pieraccioni ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Tuttomercatoweb; di seguito un estratto dell’intervista: “Commisso? Parliamo un imprenditore capace, intelligente e simpatico. È la persona giusta al momento giusto. Se con lui la Fiorentina riuscirà ad andare più in alto? Vuol fare uno stadio a 160 metri sul livello del mare proprio per questo”, ha detto Pieraccioni. “Tutti comunque potranno dire che siamo così una spanna sopra gli altri… Non solo arriverà lo stadio. Hanno iniziato a fare un mutuo per Messi… (sorride, ndr)”.