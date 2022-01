Piatek, l’annuncio dell’ufficialità slitta a domani. Il motivo

Niente ufficialità quest'oggi

Nonostante i primi indizi e lo spoiler del suo numero di maglia, servirà pazientare ancora qualche ora per l'annuncio ufficiale di Kris Piatek alla Fiorentina. Il club fa sapere infatti di essere ancora in attesa di alcuni dettagli relativi alle visite mediche. Il polacco ha sostenuto una prima parte di visite durante la giornata di ieri mentre oggi dovrebbe averle terminate. In ogni caso, l'ufficialità dovrebbe arrivare domani.