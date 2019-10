Pezzella: “Vogliamo far esultare Commisso. Che fortuna avere Ribery”

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, è stato intervistato da Sky Sport:

Ribery? Basta vedere le immagini per capire di cosa sia capace. Inoltre è umile nonostante tutto ciò che ha vinto, è un esempio per tutti, soprattutto per i più giovani. Rispetta i compagni e gli avversari non possono stare tranquilli con lui, è una fortuna averlo con noi.

La partita contro la Lazio? Vogliamo far esultare Commisso al Franchi, lo merita per i tanti sforzi e la vicinanza che ci dà sempre, vogliamo vederlo alzarsi per i nostri gol.