Pezzella su Astori: “Mi è rimasto sulla pelle. Portiamo avanti i suoi valori”

German Pezzella, capitano della Fiorentina, ha ricordato ancora una volta Astori parlando ai microfoni di Sky Sport:

Davide lo ricordo ogni giorno, per me è un’emozione grandissima ogni volta arrivare nello spogliatoio e vedere la sua faccia lì. Abbiamo vissuto insieme un periodo non molto lungo, ma molto intenso, lui ci ha trasmesso dei valori importanti. Mi sono trovato bene con lui sia in campo che fuori, eravamo simili per tanti aspetti e abbiamo instaurato un bel rapporto. Adesso lo porto con me ogni giorno, anche sulla mia pelle (la foto del tatuaggio), ci manca tanto la sua lucidità e la sua allegria. Tutta la tifoseria lo ricorda con grande affetto.