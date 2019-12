Pezzella recuperato con maschera, Montella si affida alla difesa titolare

German Pezzella è una pedina fondamentale nello scacchiere della Fiorentina, e contro l’Inter vuole esserci a tutti i costi. Come riporta il Corriere dello Sport, il difensore argentino, dopo aver saltato le gare con Lecce, Cittadella e Torino, oltre a quella di Verona dove è uscito al secondo minuto, contro l’Inter domenica sera ritroverà il suo posto al centro della difesa viola, anche se sarà dotato della proverbiale maschera in carbonio per evitare di aggravare la situazione del suo zigomo. Già la scorsa stagione l’argentino ha giocato con questa protezione, quindi dovrebbe essere già abituato a tutti i fastidi che questa comporta. Montella non può più privarsi dei suoi titolari in difesa, visti i risultati negativi.