Pezzella, possibile toccata e fuga a New York. Il capitano in tribuna con il Benfica?

Come riporta Radio Bruno, non è escluso che domani possa rivedersi German Pezzella. Il capitano viola infatti – attualmente in vacanza proprio negli Stati Uniti – potrebbe far visita alla squadra a New York durante Fiorentina-Benfica. L’argentino esaurirà poi i giorni liberi per aggregarsi nelle prossime settimane alla Fiorentina direttamente in Toscana.