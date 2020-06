Pezzella: “Non si può fischiare un rigore del genere”

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, ha parlato così a Dazn dopo la sconfitta contro la Lazio (parole riportate da violachannel.tv):

C’è tanto rammarico perché abbiamo fatto un’ottima partita fino al rigore, abbiamo creato parecchie occasioni che non abbiamo finalizzato, ma non abbiamo mai sofferto. Ce ne andiamo a casa senza prendere punti ed è una situazione brutta. Loro nel secondo tempo hanno alzato un po’ la linea e potevamo fargli male in ripartenza, ma poi ci sono stati questi episodi che non vanno bene. Non si può fischiare un rigore del genere e dall’altra parte on andare neanche a rivedere: la tecnologia deve servire per chiarire e invece crea più dubbi. Tornare a case senza punti è dura. Ribery ha fatto un gol pazzesco, lui è un giocatore importante per noi, ha lavorato tanto per essere in forma per la ripresa del campionato e per i ragazzi giovani che abbiamo in attacco è una vera e propria guida.