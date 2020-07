Pezzella: “Il lavoro non è mai mancato. I risultati ottenuti non sono una casualità”

German Pezzella parla così nel post Fiorentina-Torino. Queste le parole trasmesse da Violachannel:

Penso che abbiamo dato continuità alle prestazioni. Le due vittorie ci tolgono un grosso peso e ci lasciano giocare le ultime giornate nel migliore dei modi. Ottimo lavoro di squadra da parte di tutti i giocatori che sono scesi in campo. Il lavoro non è mai mancato, e questo col passare del tempo porta a dei risultati importanti. Nelle ultime cinque partite abbiamo ottenute tre vittorie e due pareggi e questa non è una casualità. Kouame? Si è inserito al meglio nel gruppo, ha mostrato da subito la voglia che ha di giocare e ritrovare la miglior condizione. Adesso dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni, ci aspettano quattro partite molto importanti. Io, Badelj e Ribery siamo quelli più “vecchi” a cui spetta dare tranquillità. Cerchiamo infatti di prendere sempre noi la responsabilità per lasciare ai giovani del gruppo più leggerezza