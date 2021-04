Pezzella: “Grande partita, un peccato l’errore in avvio di ripresa”

Le parole del capitano viola Pezzella, al termine di Fiorentina-Juventus 1-1

German Pezzella è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport, al termine della gara con la Juventus: "Abbiamo giocato un buon primo tempo, poi abbiamo commesso subito un errore in avvio di ripresa, cosa che non dovevamo assolutamente fare. Siamo stati bravi a risistemarci subito e a ricominciare a giocare la nostra partita. Come all'andata, abbiamo fatto una grande partita, ma stavolta non siamo riusciti a ottenere i tre punti. Non era facile contro una squadra forte, ma siamo scesi in campo con l'obiettivo di vincere".